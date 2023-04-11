فصائل المقومة تدعو لمواصلة شد الرحال للمسجد الأقصى

غزة- وكالة الرأي

أكدت "فصائل المقاومة الفلسطينية" أن تهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي لن تخيف الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مشيرةً إلى أن هذه التهديدات ستُقابل بتصعيد المقاومة والثورة والانتفاضة بكل أشكالها ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وقالت الفصائل في بيان صحفي عقب اجتماعها الدوري لمناقشة التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني سيواصل تلقين الاحتلال دروساً في المقاومة والتمسّك بالحقوق والدفاع عن المسجد الأقصى مهما كانت التضحيات.

ودعت الفصائل لمواصلة شدِّ الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الحشود من كل مدن وقرى ومخيمات الوطن من أجل الدفاع والذود عن حياضه في مواجهة الهجمة الإسرائيلى التلمودية وخاصة في الأيام العشرة من شهر رمضان المبارك.

وشددت فصائل المقاومة على أن "العمليات البطولية في الأغوار الفلسطينية وتل الربيع المحتلة والضربات الصاروخية المباركة من غزة لبنان وسوريا والهبة الشعبية المباركة لأهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل والاشتباكات المستمرة والمتصاعدة في كل مكان من الضفة المحتلة عكست وحدة وترابط كافة ساحات المواجهة وجبهات الاشتباك مع الاحتلال".

وأضافت:" إن هذه التحرّكات أثبتت قدرة شعبنا وأمتنا على هزيمة الاحتلال الإسرائيلي وإرباك حساباته وكشف ضعفه وهشاشته وهي انتصار جديد للحق الفلسطيني على الباطل الصهيوني التلمودي".

وأوضحت أن المعركة مع الاحتلال باتت شرسة وتتطلب تظافر جميع الجهود لتحقيق الانتصار على العدو وإفشال كل مخططاته ومؤامراته، لافتة إلى أهمية دور الشعوب العربية والإسلامية لمساندة المقاومة والشعب الفلسطيني.

ودعت أبناء الأمة بأن يكونوا أقوياء وسدًّا منيعًا بوجه جميع المؤامرات والمخطَّطات التي تسعى إلى نهب خيرات الأمَّة وتفتيت وحدتها وحرف بوصلتها عن العدو الحقيقي والمركزي للأمَّة وشعوبها.