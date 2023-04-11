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"حماس" و "الجهاد" تنعيان الشهيدين "الطيطي" و" أبو ذراع" بنابلس

11 نيسان / أبريل 2023 09:11

غزة- وكالة الرأي

نعت حركتا "حماس" و " الجهاد الإسلامي" في فلسطين إلى جماهير الشعب الفلسطيني والأمة الشهيدين البطلين سعود عبد الله الطيطي ومحمد غازي أبو ذراع، من مخيم بلاطة، اللذين ارتقيا إثر اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال قرب قرية دير الحطب شرق محافظة نابلس عصر اليوم الثلاثاء.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تصريح صحفي: "ننعى الشهيدين المجاهدين الأسيرين المحررين سعود عبد الله سعود الطيطي الذي أمضى 14 عاما في الأسر، ومحمد غازي محمد أبو ذراع، الذي أمضى 7 أعوام في الأسر، اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح قرب قرية دير الحطب شرق نابلس مساء الثلاثاء، استجابة لنداء الأقصى المبارك".

 وأضافت: "إننا إذ ننعى الشهيدين البطلين اللذين ارتقيا بعد حياة حافلة بالجهاد ومقارعة العدو والصبر على آلام السجن، لنعاهد أبناء شعبنا وأمتنا على المضي في درب المقاومة والجهاد حتى استعادة حقوق شعبنا وكنس الاحتلال من أرضنا ومقدساتنا.

من جهتها، قالت الجهاد، في بيان لها:" إن تصاعد جرائم الاحتلال واستهداف أبناء شعبنا ومقدساتنا سيزيد من لهيب الانتفاضة المشتعلة في كل الساحات، وسيعلم العدو أن مقاومتنا حاضرة للانتقام رغم عظم التضحيات".

وتقدمت حركة الجهاد، واجب التعازي عائلتي الشهيدين وعموم أهلنا في نابلس جبل النار، مؤكدة أن مسيرة الشهداء مستمرة، كما وأهابت بالجماهير ومقاومته الشجعان لاستمرار طريق المقاومة حتى النصر الموعود.

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