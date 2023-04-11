نتنياهو يقرر تعليق اقتحامات المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان

الأراضي المحتلة- وكالة الرأي

قرر ما يسمى رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال فترة العشر الأواخر من شهر رمضان والتي بدأت اليوم.

وقال بيان لمكتب نتنياهو: "أنهى نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ووزير الأمن القومي تقييما شاملا للوضع مع رؤساء الأفرع الأمنية تطرق للوضع الأمني".

وأضاف: "وجه نتنياهو والوزراء باستثمار كل القوى العملياتية اللازمة لحماية المستوطنين الذين سيقتحمون حائط البراق والطرق المؤدية إليه، الأربعاء للاحتفال بنهاية عيد الفصح".

وبحسب المصدر ذاته، فقد تقرر منع دخول المستوطنين إلى الحرم القدسي الشريف حتى نهاية شهر رمضان "بناءً على توصية بالإجماع من وزير الحرب ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار وقائد الشرطة يعقوب شبتاي".

في حين عارض ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، القرار، واعتبر أنه "خطأ فادح لن يجلب الهدوء".

وتشهد مدينة القدس توترا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام قوات الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، والاعتداء على المصلين داخله بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.