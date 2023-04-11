وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": إنجاز سلة الكراسي المتحركة يعزز الثقة برياضة ذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يقرر تعليق اقتحامات المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" و "الجهاد" تنعيان الشهيدين "الطيطي" و" أبو ذراع" بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقومة تدعو لمواصلة شد الرحال للمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية شهيدان برصاص الاحتلال شرق نابلس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون 70 شجرة زيتون جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تقتحم بلدة جالود بنابلس وتنفذ عمليات تفتيش وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم مهرجانًا لعرض مواهب الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المساس بالأقصى تهديد للأمن والسلم في المنطقة وكالة الرأي الفلسطينية الافراج عن 6 فتية مقدسيين بشرط الإبعاد عن الأقصى
أخبار » الأخبار العبرية

نتنياهو يقرر تعليق اقتحامات المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان

11 نيسان / أبريل 2023 09:34

نتنياهو يقرر تعليق اقتحامات المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان
نتنياهو يقرر تعليق اقتحامات المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان

الأراضي المحتلة- وكالة الرأي

قرر ما يسمى رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال فترة العشر الأواخر من شهر رمضان والتي بدأت اليوم.

وقال بيان لمكتب نتنياهو: "أنهى نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ووزير الأمن القومي تقييما شاملا للوضع مع رؤساء الأفرع الأمنية تطرق للوضع الأمني".

وأضاف: "وجه نتنياهو والوزراء باستثمار كل القوى العملياتية اللازمة لحماية المستوطنين الذين سيقتحمون حائط البراق والطرق المؤدية إليه، الأربعاء للاحتفال بنهاية عيد الفصح".

وبحسب المصدر ذاته، فقد تقرر منع دخول المستوطنين إلى الحرم القدسي الشريف حتى نهاية شهر رمضان "بناءً على توصية بالإجماع من وزير الحرب ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار وقائد الشرطة يعقوب شبتاي".

في حين عارض ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، القرار، واعتبر أنه "خطأ فادح لن يجلب الهدوء".

وتشهد مدينة القدس توترا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام قوات الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، والاعتداء على المصلين داخله بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.

 

نتنياهو يقرر تعليق اقتحامات المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان 278557553_2134293486739908_3558707219671130794_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟