"هنية": إنجاز سلة الكراسي المتحركة يعزز الثقة برياضة ذوي الإعاقة

غزة- وكالة الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلي للرياضة، أن الإنجاز الذي حققه منتخب فلسطين لكرة السلة للكراسي المتحركة في البطولة الدولية التي أقيمت في الهند العام الماضي والحصول على كأس البطولة والمركز الأول، يمثل دافعاً كبيراً لتحقيق المزيد من الإنجازات ويضيف المزيد من الثقة برياضة ذوي الإعاقة، ويفرض توفير المزيد من الدعم والاهتمام.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها هنية خلال حفل المجلس الأعلى للشباب والرياضة برعاية الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى، وبحضور د. يحيى الخطيب المدير العام في المجلس والعديد من الشخصيات التي تمثل اللجنة البارالمبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكادر المجلس الأعلى.

وأشار د. يحيى الخطيب، إلى أن إنجاز منتخب السلة للكراسي المتحركة انتصار للقضية الفلسطينية وإثبات للعالم أن فلسطين حاضرة في كل الميادين.

وأضاف الخطيب أن دعم رياضة ذوي الهمم على رأس أولويات المجلس ووعد بتسخير كافة الجهود لخدمة ومساندة وتأهيل ذوي الهمم.

وفي الختام تم توزيع مكافأة مالية للاعبي المنتخب من المجلس الأعلى.