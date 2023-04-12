وكالة الرأي الفلسطينية قائمة أفضل الهدافين قبل انطلاق مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرفض تسليم جثماني الشهيدين الطيطي وأبو ذراع وكالة الرأي الفلسطينية الحبس لمتهم بقضم أذني شابين وإحداث عاهة لأحدهما وكالة الرأي الفلسطينية بيع وعاء خزف صيني بـ25 مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية HTC تعود للمنافسة بهاتف أندرويد مميز ورخيص الثمن وكالة الرأي الفلسطينية خبير يتوقع موعد طرح أول أقراص مضادة للشيخوخة في الأسواق! وكالة الرأي الفلسطينية "الروبوت الأكثر تقدماً في العالم" ينطلق للعالمية وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف هام.. نظرة جديدة لقاع الأرض من المحيط وكالة الرأي الفلسطينية تعرّف على فوائد أشجار البتولا البيضاء واستخداماتها وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء باردة وأمطار غزيرة اليوم وغدًا
أخبار » الأسرة و المجتمع

تعرف على فوائد الزنجبيل في مكافحة مرض السكري

12 نيسان / أبريل 2023 09:09

تعرف على فوائد الزنجبيل في مكافحة مرض السكري
تعرف على فوائد الزنجبيل في مكافحة مرض السكري

ذكرت العديد من الدراسات أن الزنجبيل له تأثيرات دائمة في تقليل الدهون وزيادة حساسية الأنسولين، الزنجبيل له رائحة نفاذة ويضيف نكهة حارة لمختلف الأطعمة والمشروبات. 

تأثيرات الزنجبيل
 
ذكرت العديد من الدراسات وفقا لموقع " food.ndtv"  أن الزنجبيل له تأثيرات دائمة في تقليل الدهون وزيادة حساسية الأنسولين، في التقرير التالي، نشرح  كيف يتحكم الزنجبيل في مستويات السكر في الدم وينظم الأنسولين.

مقاومة الأنسولين
 
ومع ذلك ، نظرًا لبعض الدراسات التي أظهرت أن زيادة الأحماض الدهنية الخالية من البلازما (FFAs) تؤدي إلى مقاومة الأنسولين ، يشير الزنجبيل إلى تأثيرات مقاومة الأنسولين عن طريق تقليل FFA في البلازما.

مسحوق الزنجبيل
 
مكملات مسحوق الزنجبيل لها أيضًا تأثير إيجابي على نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد خصائصه المضادة للالتهابات أيضًا في منع بعض مضاعفات مرض السكري.

استخدامات الزنجبيل
 
يمكن استخدامه كقطع مقطعة أو يمكن استخدامه في الكاري، يمكن استخدامه في عصير الليمون أو الكوكتيلات الأخرى أيضًا، يشيع استخدام شاي الزنجبيل بين الآسيويين. 

ماء منقوع بالزنجبيل
 
يمكن إضافة بضع قطع من الزنجبيل إلى الماء ونقعها طوال الليل، يمكن عادة تناول هذا الماء المليء بالزنجبيل أو غليه قبل تناوله.

أشياء يجب مراعاتها أثناء إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي
أولاً ، اختر جذر الزنجبيل الطبيعي العضوي بدلاً من منتجات الزنجبيل المصنعة، لن يكون الاستهلاك المفرط للزنجبيل مفيدًا في علاج مرض السكري، ومع ذلك ، فإن تناول كمية صغيرة نسبيًا من الزنجبيل على مدى فترة طويلة يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا. 

يمكن استخدام الزنجبيل في الأطعمة المختلفة أثناء الطهي

الزنجبيل ليس بديلاً عن علاج مرض السكري

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟