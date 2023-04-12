تعرّف على فوائد أشجار البتولا البيضاء واستخداماتها

القضبان أو التامول او البيتولا او الصفصاف الأبيض جنس من الأشجار المعمرة يعود تاريخها إلى أكثر من30 مليون سنة، يقصدها البعض للعديد من الحاجات مستعملا خشبها وقشورها وبراعمها وجذورها لأغراض واستخدامات عديدة منها الطبية والغذائيه وحتى لصناعة العطور ومستحضرات التجميل.

أما العصارة أو الماء المستخرج من لحائها أو ما يعرف بالنسغ فيعتبره البعض وسيلة هامة لتخليص الجسم من السموم وتحسين وظائف الكليتين وتخليص مجرى البول من اللإلتهابات.

وقال كريستيان مالو مزارع فرنسي:"موسم الحصاد ليس طويلا للغاية من أوائل مارس إلى منتصف أبريل في أغلب الأحيان عليك أن تكون في الغابة كل يوم يجب أن تؤخذ العصارة كل صباح وإلا فإنها ستبدأ في التخمر.'إنه منتج رائع ، طبيعي عضوي مليء بالفضائل يزيل السموم من الكبد والكلى والأمعاء".

فهذا الرجل من أوائل الفرنسيين الذين بدأوا في إنتاج عصارة البتولا في عام 2012 بعد عودته من فنلندا حيث اكتشف هذه الثقافة.

وكما هو الحال مع حصاد عصارة اشجار القيقب يتم حفر ثقب أو ثقبين صغيرين في لحاء البيتولا ويتم تقطير النسغ عبر الأنابيب في الدلاء.

وقال كريستيان مالو:" لدينا نحو الف وسبعمئة دلو لالتقاط الماء كل يوم. ثم نفرغه في أكياس محكمة الغلق سعتها ثلاثة لترات ثم نقوم بالتوصيل بسرعة كبيرة للعملاء يجب أن يظل المنتج طازجا".

وللحصول على أفضل إنتاج عضوي من هذا الرحيق الثمين يتم تحليل التربة عند سفح الأشجار بانتظام للتأكد من أنها غير ملوثة وفيما لم تثبت الدراسات العلمية والطبية النجاعة العلاجية للعصارة.

لكن أبحاثا لطب الأعشاب أكدت أن أوراق القضبان تحظى باعتراف علمي بفائدتها في تحسين وظائف الكلى وتخليص مجرى البول من الأمراض البكتيرية أو الالتهابات أو تلك التي تسبب تقلصات.