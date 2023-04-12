الاحتلال يرفض تسليم جثماني الشهيدين الطيطي وأبو ذراع

رام الله - وكالة الرأي:

رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء تسليم جثماني الشهيدين سعود الطيطي، ومحمد أبو ذراع اللذين ارتقيا أمس الثلاثاء في منطقة دير الحطب شرق نابلس.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن جهودًا بذلت من قبل الجهات المختصة لاستعادة جثماني الشهيدين، إلا أن قوات الاحتلال أصرت على احتجازهما ورفضت تسليمهما.

وادعى أمس جيش الاحتلال أن الشهيدين وهما من سكان مخيم بلاطة، نفذا عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة ألون موريه شرق نابلس، وأن قواته نصبت كمينًا في المكان قبل أن يتم تصفيتهما.

وبحسب وزارة الصحة، فإن عدد الشهداء من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 98 شهيدا.