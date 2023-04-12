أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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12 نيسان / أبريل 2023 10:30
غزة - وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الأسواق المحلية لليوم الأربعاء 12/04/2023، وجاءت على النحو الآتي:
كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور
11:03وقفة تضامنية في أنقرة لنصرة القدس و المسجد الأقصى
11:00النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2507) الأربعاء12/4/2023
10:18دعوات للحشد في فجر جمعة "الضفة درع القدس" بالأقصى
09:35الاحتلال يرفض تسليم جثماني الشهيدين الطيطي وأبو ذراع
10:28ضجة واسعة في مصر بعد وفاة مدير بنك بسبب كلب
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