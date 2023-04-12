وكالة الرأي الفلسطينية أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية ضجة واسعة في مصر بعد وفاة مدير بنك بسبب كلب وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية دعوات للحشد في فجر جمعة "الضفة درع القدس" بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن برنامج تجسس اسرائيلي يستهدف الصحافيين والسياسيين وكالة الرأي الفلسطينية الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ67 وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يكتسح ضيفه بايرن ميونخ وكالة الرأي الفلسطينية قائمة أفضل الهدافين قبل انطلاق مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرفض تسليم جثماني الشهيدين الطيطي وأبو ذراع وكالة الرأي الفلسطينية الحبس لمتهم بقضم أذني شابين وإحداث عاهة لأحدهما
أخبار » الأخبار الحكومية

أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق غزة اليوم

12 نيسان / أبريل 2023 10:30

غزة - وكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الأسواق المحلية لليوم الأربعاء 12/04/2023، وجاءت على النحو الآتي:

2 thumb (5)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟