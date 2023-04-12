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الاحتلال يبعد 6 فتية مقدسيين عن المسجد الأقصى

12 نيسان / أبريل 2023 11:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة- وكالة الرأي

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، 6 فتية مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة شهر.

وذكر محامي مركز معلومات وادي حلوة- القدس محمد محمود، أن القاضي قرر الإفراج عن 6 فتية، وهم عبدالله ادكيدك، أمير البزلميط، ماهر العباسي، آدم الصفدي، محمود العباسي، صهيب الرجبي، بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة شهر، وحبس منزلي لمدة 9 أيام، وكفالة نقدية بقيمة 1000 شيكل لكل منهم، وكفالة طرف ثالث.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الفتية الستة، الجمعة الماضي، فور خروجهم من المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة.

وفي سياق آخر، مددت سلطات الاحتلال اعتقال الشاب مفيد العباسي ليوم الأحد القادم، علمًا أنه اعتقل أمس من منزله في حي راس العامود ببلدة سلوان.

 كما جدد الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، الاعتقال الإداري للأسير عبد الرحمن معين محمود جرار من بلدة جبع جنوب مدينة جنين للمرة الثالثة على التوالي، لمدة 6 أشهر، علما أنه اعتقل أثناء مروره على حاجز حوارة جنوب نابلس بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2022.

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