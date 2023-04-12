الأوقاف تُنفذ محاضرة علمية في كتب السنة النبوية

غزة- وكالة الرأي

نفّذت الدائرة العلميّة بوحدة التعليم الشرعيّ في وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، بالتعاون مع مؤسسة الرابطة العالمية لعلماء الحديث محاضرةً علميّةً بعنوان: (تجربتي العلمية في العناية بتحقيق كتب السنة النبوية)، عبر تطبيق الزوم.

واستهدفت المحاضرة 65 من طلبة العلم الشرعيّ والدعاة داخل فلسطين وخارجها، بواقع ساعة ونصف تدريسية، حاضَرَ فيها البروفيسور عامر حسن صبري التميمي، عضو الأمانة العامة للرابطة العالمية لعلماء الحديث.

وتناولت المحاضرة ثلاثة محاور تضمن المحور الأول: التجربة العلمية في التأليف والتحقيق والمراجعة والإعداد لكتب السنة النبوية، وتطرق في المحور الثاني إلى الأسس والضوابط للعناية بالسنة النبوية، وبينما ذكر في المحور الثالث: الصعوبات التي تواجه العمل في ذلك، وكيفية التغلب عليها.

من جهته، تقدّم مدير الدائرة العلمية أحمد باسم أبو دلال بالشكر للمحاضر على ما قدّمه من تجارب علمية تنفع طلبة العلم، وتسمو بهم في آفاق التعلم والعمل، وتساعدهم على التغلب على الصعوبات التي تواجههم في خدمة السنة النبوية، وواصلًا شُكْرَه لكل مَن شارك في هذه المحاضرة.

بدورها، ذكرت الباحثة الشرعيّة في قسم البحوث والدراسات بالدائرة العلميّة د. مُيَسَّر أبو عمرة أن هذه المحاضرة تأتي ضمن خطة الدائرة العلمية في الوزارة؛ للعناية بالسنة النبوية، والتعرف على تجارب العلماء من خلال أعمالهم العلمية في خدمة السنة النبوية، مبينةً أن مثل هذه الاستضافات للعلماء والتشبيك العلمي من خارج فلسطين يدلل على أن الدائرة العلمية ترتقي بالعلم وطلبته في داخل غزة وخارجها.