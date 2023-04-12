العمل تعقد مقابلات واختبارات لتشغيل (400) منقذ بحري

غزة- وكالة الرأي

عقدت الإدارة العامة لخدمات التشغيل بوزارة العمل، اليوم الأربعاء، مقابلات مشروع الإنقاذ البحري “صيف آمن 2023″، لتشغيل عدد (400) منقذ بحري بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وتمويل لجنة متابعة العمل الحكومي.

وتم تنفيذ المقابلات الشخصية في أقسام التشغيل بمديريات العمل في كافة المحافظات بحضور مندوبي وزارة الحكم المحلي وجهاز الدفاع المدني، وستستمر المقابلات لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وأوضح أ. محمد طبيل مدير عام خدمات التشغيل أن عملية التسجيل والفرز للمسجلين خضعت لمعايير وشروط التشغيل الخاصة بوزارة العمل، بالإضافة إلى أن الاختبارات النظرية والعملية هدفها استهداف الأكثر كفاءة للوصول إلى صيف آمن للمصطافين خلال فترة الاصطياف البحري لعام 2023.

بدوره بين أ. يوسف أبو سويرح منسق المشروع أنه سيتم الانتهاء من الاختبارات النظرية مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتم البدء في الاختبارات العملية بعد إجازة عيد الفطر السعيد.

وأشار إلى أن عدد المسجلين في رابط التسجيل الخاص بالمشروع بلغ (1500) مسجل، وسيتم اختيار (400) منقذ وتشغيلهم لمدة (5) شهور موزعين على كافة محافظات قطاع غزة.

وتعمل وزارة العمل على إرفاد وزارة الحكم المحلي صيف كل عام بالمنقذين البحريين بهدف الحفاظ على أرواح سكان قطاع غزة وللوصول إلى صيف آمن للجميع.