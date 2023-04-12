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الهيئة الإسلامية المسيحية تدين منع الاحتلال المسيحيين من غزة الوصول للقدس

12 نيسان / أبريل 2023 04:04

القدس المحتلةوكالة الرأي :

أدانت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، قرار سلطات الاحتلال إلغاء مئات التصاريح التي أصدرتها سابقاً للمواطنين المسيحيين من قطاع غزة للوصول الى مدينة القدس وممارسة شعائرهم الدينية في عيد الفصح.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا الإجراء الإسرائيلي الذي يشكل مساً خطيراً بحرية العبادة كشف من جديد زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن السماح بحرية العبادة والوصول الى الأماكن الدينية للمواطنين الفلسطينيين.

وأضافت أن استمرار الاحتلال في تقييد حرية العبادة للمواطنين المسيحيين والمسلمين واستمرار استهدافه للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية يشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني والمادة 53 من بروتوكول جنيف الأول للعام 1977 التي حظرت على السلطة القائمة بالاحتلال الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة وحرمان أصحاب الديانات من الوصول إليها.

وأكدت الهيئة أن استمرار الاحتلال في ممارسة هذه الانتهاكات ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية من شأنه أن يؤجج الصراع ويدفع به إلى مزيد من التصعيد قد يضع المنطقة على حافة الانفجار.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن حقوق الانسان إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للأماكن المقدسة.

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