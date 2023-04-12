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فصائل تدعو لبرنامج كفاحي للتصدي لوزراء الاحتلال المتطرفين

12 نيسان / أبريل 2023 04:30

دعت فصائل وقوى وطنية وإسلامية، لخلق برنامج استراتيجي كفاحي وطني موحد، باعتباره اجماع وطني للتصدي لوزراء الاحتلال المتطرفين، وتحقيق الوحدة ببرنامج كفاحي.

وأكدت خلال لقاء حواري نظمه اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية – مكتب فلسطين، بعنوان "قوى المقاومة وتعزيز مفهوم وحدة الساحات لحماية القدس"، أن القدس كانت ومازالت محور الاشتباك مع الاحتلال وبوصلة الأمة.

ودعا المشاركون في اللقاء الحواري لتعزيز وتفعيل وحدة الساحات كضرورة ملحة لمواجهة مع الاحتلال.

كما أكدوا أن القدس بوصلة الأمة، ويجب أن تبقى كذلك وهي محور الصراع مع العدو، وستبقى عربية إسلامية لا يمكن للاحتلال أو من يتعاون معه أن يغير المفهوم الثابت في العقلية العربية والاسلامية.

وشدد المشاركون على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، مشددين على أنه لم يتم السماح بتغيير الوقائع في المسجد الأقصى وسيبقى ملكاً خالصاً لفلسطين وأبناء شعبنا.

وشدد المشاركون على أن المعركة مع العدو الصهيوني مستمرة ومفتوحة والحساب معه لن يُغلق وسيف القدس لن يغمد والمعارك والصولات قادمة.

وأكدوا أن الضفة كانت ومازالت في كل المراحل التاريخية مساندة للقدس، وأن الضفة درع القدس لأن شباب الضفة وثوارها وكتائبها وألويتها على قلب رجل واحد تشكل خط الدفاع الأول عن مدينة القدس بما يقومون به من جهد ملحمة اسطورية.

وأشاد المتحدثون بالعمل المقاوم على كافة الجهات التي حاربت من أجل القدس، وهي فلسطين وسوريا ولبنان، لافتين إلى وجود ساحات جديدة تدخل على محور الصراع انتصارا للقدس والمسجد الأقصى.

 

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