الأوقاف تُنفذ محاضرة علمية بعنوان: "أحكام الزكاة ومستجداتها"

نفّذت الدائرة العلميّة بوحدة التعليم الشرعيّ في وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة محاضرةً علميّةً بعنوان: "أحكام الزكاة ومستجداتها"، عبر تطبيق الزوم، استهدفت 80 من طلبة العلم الشرعيّ والدعاة داخل فلسطين وخارجها، بواقع ساعة ونصف تدريسية، ألقاها العلامة أ. د. علي محيي الدين القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وتناولت المحاضرة أربعة محاور تضمن المحور الأول: أحكام وضوابط في الزكاة ومصارفها، بينما تناول في المحور الثاني: زكاة الفطر بين الإطعام والقيمة النقدية، وذكر في المحور الثالث: زكاة النقدين والعروض التجارية، وتطرق في المحور الرابع إلى: زكاة الرواتب والمستحقات المالية للموظف.

وتقدم وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا بالشكر والتقدير للجسم العلمائي ممثّلًا بالعلامة د. علي محيي الدين القرة داغي؛ لانحيازه لقضايا الشعب الفلسطيني، ونصرته للأمة والمسجد الأقصى، ودعمه للعلماء والدعاة، موجّهًا شكره إلى الحضور المشاركين، وأثنى على جهود الدائرة العلمية.

من جهته تقدّم مدير الدائرة العلمية أ. أحمد باسم أبو دلال بالشكر للمحاضر العلامة أ.د علي القرة داغي على ما تفضل به من علم نافع وماتع ينير الأفهام، ويبصر العقول، وللمشاركين في المحاضرة؛ لحرصهم على الاستزادة من العلم الشرعي.

من جهتها أوضحت الباحثة الشرعيّة في قسم البحوث والدراسات بالدائرة العلميّة د. مُيَسَّر أبو عمرة أن مثل هذه المحاضرات ترتقي بطلبة العلم وتنمي خبراتهم، وتجيب على استفساراتهم التي تلامس واقعهم، منوهةً بأن الدائرة العلمية تسعى إلى انتقاء أفضل المحاضرين على مستوى عالمي، واستضافة العلماء أصحاب البصمات العلمية والعملية.