وكيل وزارة الاقتصاد يناقش سبل دعم قطاع الألبان مع اتحاد الصناعات الغذائية

غزة – وكالة الرأي :

ناقش وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي سبل دعم قطاع الألبان مع اتحاد الصناعات الغذائية والنهوض به.

واستمع الزريعي من عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات الغذائية و الزراعية تامر الوادية إنجازات قطاع صناعات الألبان وكيفية العمل على زيادة الدعم له، وكذلك المشاكل والتحديات التي تواجه هذه الصناعة.

واستعرض أصحاب المصانع مشاكل صناعاتهم من المواد الخام وخطوط الإنتاج وتوفر الحليب والتراخيص ومحاضر الضبط وكل ما من شأنه إعاقة صناعاتهم.

ووعد الزريعي أصحاب مصانع الألبان والأجبان بالوقوف إلى جانبهم والعمل على حل كل المشكلات والعقبات التي تواجههم والتي تصب في صالح تطوير الصناعات الوطنية المحلية.

وأكد الزريعي وجود تغيير إيجابي في الإقبال على المنتجات المحلية نتيجة كسبه لثقة المواطنين، موضحاً أن هدف الوزارة دعم القطاع الصناعي وأن تكون المنتجات ذات جودة عالية.

من جهتهم طالب اتحاد الصناعات الغذائية استمرار اللقاءات التي ستساهم بشكل كبير لحل الأزمات وعدم تراكمها وصولا للنهوض بالقطاع الصناعي الذي نجح في تجاوز الكثير من العقبات.