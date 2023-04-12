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حماس تدين بناء الاحتلال جسراً استيطانياً في القدس

12 نيسان / أبريل 2023 05:52

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تنفيذ سلطات الاحتلال مشروعاً استيطانيا يتضمّن بناء جسر هوائي معلّق في حي وادي الربابة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، المشروع الاستيطاني اعتداءً صارخاً على هوية البلدة، واستمراراً لسياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها الحضارية والثقافية.

وأكدت حماس أن سعي الاحتلال الفاشي، المحموم، إلى توسيع مشاريعه الاستيطانية، أمام مرأى ومسمع العالم، ضارباً بعرض الحائط كل القرارات والمواثيق الدولية التي جرّمت الاستيطان؛ لن يُقابله شعبنا الفلسطيني إلا بمزيد من الصمود والمواجهة.

ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفاعل لاتخاذ إجراءات تُلزم الاحتلال بوقف سياساته الاستيطانية والتهويدية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

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