أمطار غزيرة وذروة المنخفض الليلة ويوم غدٍ الخميس

رام الله – وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو هذه الليلة، باردًا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغداً الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية.

وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً.

وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار وتميل الأجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.