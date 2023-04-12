وزير الخارجية الأردني: الاحتلال أساس الشر

عمان – وكالة الرأي:

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن "الاحتلال (الإسرائيلي) أساس الشر، وإنهاء هذا الاحتلال هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام"، مشيراً الى أنه "عندما نتحدث عن خفض للتصعيد، لا نتحدث عنه كهدف نهائي بل كخطوة باتجاه التقدم نحو الحل الذي يعيد الحقوق المشروعة كاملة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وأكد الصفدي في مداخلة في جلسة رقابية لمجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، أنه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، "لا أحتاج أن أوضح الموقف الأردني، فنحن كلنا في موقف واحد عندما يتعلق الأمر بفلسطين والقدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فيها".

وأضاف، أن الأردن كان وسيبقى يقف الى جانب الفلسطينيين، ويبذل كل ما يستطيع من جهد من أجل إسنادهم، ويتخذ كل الخطوات التي يستطيع من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية التي تحرم الشعب الفلسطيني الشقيق حقه في الحرية والدولة والسيادة وتحرمه من ممارسة شعائره الدينية بحرية وفق القوانين الدولية كافة.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الأردنية تدرك حجم الخطر المتمثل فيما تقوم به إسرائيل من إجراءات واعتداءات وانتهاكات ليس فقط فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، لكن أيضا فيما يتعلق بكل الأراضي الفلسطينية من توسعة للاستيطان وهدم للبيوت وتهجير للفلسطينيين من بيوتهم.

وأكد الصفدي أن الدبلوماسية الأردنية عملت وتعمل ليس فقط كرد فعل على الاعتداءات الاسرائيلية التي شهدناها على الأقصى وانما تعمل بشكل مستمر لأننا نعتقد جازمين بأنه إذا لم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم كاملة فلن تنعم المنطقة بالسلام أبداً.