أسوأ 7 أطعمة يمكن أن تسبب تساقط الشعر

الشعر الصحي والقوي اللامع مرغوب فيه لكل من الرجال والنساء، الشعر الجميل لا يتعلق فقط باستخدام منتجات العناية بالشعر باهظة الثمن، تمامًا مثل الجلد ، يعتبر الشعر الصحي أيضًا مؤشرًا على تغذية الجسم بشكل جيد. يمكن لخيارات الطعام التي تقومين بها إما إتلاف أو إحداث المعجزات لشعرك.

الإجهاد والتلوث يضران خصلاتنا، ومع ذلك ، ما لا ندركه هو أن بعض الأطعمة تساهم أيضًا في مشكلة تساقط الشعر وتخفيفه.

في حين أن الناس يعزون مشاكل الشعر عمومًا إلى الإجهاد والوراثة، إلا أن هناك عاملًا مفاجئًا آخر وهو النظام الغذائي للشخص، من العدل بالتأكيد أن نقول إن اتباع نظام غذائي فقير يمكن أن يجعل حالة الشعر أسوأ ، أو يمكن أن يسرع من تساقط الشعر.

دعنا نلقي نظرة على الأطعمة التي يجب عليك تجنبها من أجل شعرك وفقا لموقع " food.ndtv" .

إليك 7 أطعمة يجب تجنبها لنمو الشعر:

1. سكر



نعم ، الخطر المخادع سيئ لشعرك تمامًا كما هو الحال بالنسبة لصحتك العامة، أظهرت الدراسات أن مقاومة الأنسولين، التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة، يمكن أن تجعلك تفقد الشعر أو تؤدي إلى الصلع عند الرجال والنساء على حدٍ سواء، والعامل الأول وراء مقاومة الأنسولين هو اتباع نظام غذائي غني بالسكر والنشويات والكربوهيدرات المكررة.

2. الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع



الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع هي الأطعمة التي تسبب ارتفاع الأنسولين، الأطعمة مثل الدقيق المكرر والخبز والسكر (نعم ، مرة أخرى!) كلها أطعمة ذات مؤشر سكري مرتفع، يمكن أن تخلق هذه الأطعمة اختلالات هرمونية وتسبب ارتفاعًا مفاجئًا في الأنسولين والأندروجينات التي ترتبط ببصيلات الشعر وتؤدي إلى تساقط الشعر.

3. الكحول



يتكون الشعر بشكل أساسي من بروتين يسمى الكيراتين، الكيراتين هو بروتين يعطي بنية لشعرك، للكحول تأثير سلبي على تخليق البروتين ويمكن أن يؤدي إلى إضعاف الشعر وبدون أي لمعان، أيضًا ، يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول إلى حدوث اختلال في التوازن الغذائي ويمكن أن يتسبب في موت الجريبات.

4. المشروبات الغازية



تحتوي المشروبات الغازية الخاصة بالحمية على مُحلي صناعي يسمى الأسبارتام، والذي وجد الباحثون أنه يمكن أن يتلف بصيلات الشعر، إذا كنت تعاني من تساقط الشعر مؤخرًا ، فمن الأفضل أن تتجنب المشروبات الغازية الخاصة بالحمية تمامًا.

5. الوجبات السريعة



غالبًا ما تكون الأطعمة السريعة محملة بالدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة التي لا تسبب السمنة فقط وتؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، ولكن يمكن أيضًا أن تجعلك تتساقط الشعر، أيضًا ، يمكن للأطعمة الدهنية أن تجعل فروة رأسك دهنية وقد تؤدي إلى انسداد المسام وتصغير بصيلات الشعر.

6. بياض البيض النيء



البيض مفيد للشعر ولكن لا يجب تناوله نيئًا، يمكن أن يسبب بياض البيض النيء نقص البيوتين ، الفيتامين الذي يساعد في إنتاج الكيراتين، ويعد الأفيدين الموجود في بياض البيض النيء الذي يتحد مع البيوتين ويعيق امتصاصه في الأمعاء.

7. السمك



يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الزئبق إلى تساقط الشعر بشكل مفاجئ، المصدر الأكثر شيوعًا للتعرض للزئبق هو الأسماك حيث زاد تركيز ميثيل الزئبق في الأسماك خلال العقود القليلة الماضية بسبب تغير المناخ والصيد الجائر. أسماك مياه البحر مثل سمك أبو سيف والماكريل وسمك القرش وبعض أنواع التونة غنية بالزئبق.