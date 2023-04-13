الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الشبان، نجم حامد، ومحمد جابر، وأحمد جرابعة، خلال اقتحامها بلدة بيتين شرق رام الله.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت قرية العوجا قرب أريحا 5 شبان، هم، أحمد جميل الجراهيد، وشقيقه علاء، ويحيى خالد الجراهيد، وشقيقه عبد المنعم، ومحمد عواد الجراهيد.

بينما اعتقلت القوات الشاب حذيفة أبو عابد من طولكرم بعد محاصرة منزل كان متواجدًا بداخله في الخليل، فيما اعتقل الشابين أدهم صبانة، وإيهاب أبو فانوس، عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت أمر شمال المحافظة ذاتها.