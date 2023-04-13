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الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة

13 نيسان / أبريل 2023 09:19

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 12 مواطنا من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

ففي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: الشقيقان أحمد وعلاء جميل، والشقيقان يحيى وعبد المنعم خالد، وقريبهم محمد عواد، من بلدة العوجا، شمال أريحا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: حذيفة أبو عابد (38 عاما) وهو من سكان طولكرم، وأدهم محمد صبارنة (22 عاما)، وإيهاب أبو فانوس (23 عاما)، من بلدة بيت أمر.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي سري حلاق، بعد أن داهمت منزله في بلدة بيت حنينا.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان، وهم: أحمد نواف جرابعة، ونجم عبد الله عبد الجليل حامد، ومحمد يوسف جابر، من قرية بيتين شرق رام الله.

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