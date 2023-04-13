شباب جباليا والدرج يبلغان المربع الذهبي لبطولة القدامى

بلغ فريقا قدامى شباب جباليا، وقدامى نادي الدرج الرياضيّ دور المربع الذهبي في بطولة قدامى اللاعبين الرمضانية لكرة القدم، والتي تقام على مدار أيام شهر رمضان المبارك، تحت رعاية عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالتعاون مع نادي غزة الرياضي وعلى ملعبه في منطقة السودانية، شمالي قطاع غزة، وذلك في سهرة رمضانية مميزة ورائعة حضرها حشد كبير من الشخصيات الرياضية والاعتبارية ونجوم الزمن الجميل من أجيال السبعينات والثمانينات والتسعينات، وجماهير غفيرة غصت بهم مدرجات الملعب وجنباته وسط تشجيع كبير وتصفيق وهتافات لا تتوقف لاستعادة ذكرات هذه النجوم فوق الميادين الترابية في الماضي.

صعود الفريقين

وجاء تأهل فريق قدامى شباب جباليا للمربع الذهبي عقب فوزه على قدامى خدمات الشاطئ، بنتيجة 2-1، سجل للشباب سلمان أبو ناموس، صالح عسلية" واحرز هدف الشاطئ الوحيد "رشاد أبو زيادة. وصعد قدامى نادي الدرج للمربع الذهبي بعدما اجتاز قدامى بيت حانون، بنتيجة 5-3، سجل للدرج "حازم شتيوي، محمد شابط- هدفان، وحسين سليم، رياض الزيتونية، الملقب أبو فصيح، بينما أحرز لبيت حانون اللاعبون عصام العثامنة، رمزي نصير، فكري البسيوني.

المباريات المقبلة

وسيواجه شباب جباليا فريق نادي الدرج في المربع الذهبي يوم السبت المقبل في اللقاء الأول الساعة 8:30م حكم المباراة: محمد الحسني، عبد الله أبو عشيبة، حسن صلاح. يشرف على البطولة لجنة مكونة من زياد أبو سمره رئيساً، حسام الغرباوي إعلامياً، محمد أبو ريالة مصوراً، رجاء الحاج أحمد عضواً.

وستتواصل مساء اليوم مباريات دور ربع النهائي- الثمانية بإقامة مباراتين الأولى تجمع قدامى فلسطين مع قدامى الصداقة، ويلعب قدامى غزة الرياضي مع قدامى الزيتون في المباراة الثانية، الساعة 8:30 مساءً، على ملعب نادي غزة الرياضي المعشب بالسودانية. وأكدت اللجنة المشرفة على البطولة أن مباريات المربع الذهبي والنهائي ستقام يوم السبت المقبل 15/4 الساعة 8:30 مساءً، وسيتم تتويج البطل و صيفه.

بطولة النجوم الرمضانية

بلغ فريق جنين صدارة مجموعة الجنوب- محافظتا خان يونس ورفح عقب فوزه على فريق القدس بركلات الترجيح بنتيجة ( 3-1) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما على صالة أبو يوسف النجار بخان يونس في مجمع وزارة الشباب والرياضة، ضمن منافسات بطولة النجوم الرمضانية لسداسيات كرة القدم، التي يرعاها المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمركز الثقافي الماليزي بالتعاون مع اتحاد كرة القدم.

أحرز هدف جنين عمر أبو عبيدة، وسجل للقدس مهند حسنين، وحصل أنس الشخريت على جائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث تم تقديم درع البطولة له.

حكم المباراة: محمد الغول ومحمد النبريص وخالد أبو الخير، ومعالجا أسعد السقا، وقاد تدريبات فريق جنين المدرب: حسن حنيدق نجم نادي خدمات خانيونس، الذي سيخوض المواجهات المقبلة بقائمة اللاعبين: عبد الرحمن النبريص، بلال شقورة ، أسامة البيطار، أحمد كلاب، محمد أبو موسى، بلال شعت، علاء النبريص، أحمد أبو شباب، عمر أبو عبيدة".

النصف النهائي

هذا، وسيقام نصف نهائي البطولة بين بطل الوسطى فريق الخليل و بطل الجنوب "جنين" اليوم في صالة أبو يوسف النجار الساعة الثامنة والنصف مساء، وتقام بعد غدٍ مباراة نصف النهائي لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية بين فريق" الخضيرة" بطل الشمال وفريق "عكا" بطل غزة، على أن يقام النهائي يوم السبت.

قرار الاتحاد في بطولة الكأس

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأخذ بقرار الأندية والعمل بتوصيات لجنة المسابقات إلغاء بطولة كأس القطاع، البطولة الوطنية الثانية بعد بطولة الدوري العام الممتاز، للموسم الحالي 2022/2023 بناء على طلب أندية الدرجتين الممتازة والأولى. وكانت تقدمت أندية الدرجتين الممتازة والأولى بطلب لاتحاد كرة القدم، تطلب فيها إلغاء البطولة للموسم الحالي، على أن تنطلق المسابقة في بداية الموسم القادم على عكس ما هو معمول كل عام. وسيعلن الاتحاد عن موقفه النهائي بخصوص المسابقة ومباراة السوبر للموسم المقبل، وكذلك موعد فتح باب القيد والشطب في الانتقالات الصيفية.

يشار إلى أن اتحاد كرة القدم أعلن سابقاً عن إطلاق بطولة الكأس مطلع شهر أيار المقبل، ما لاقى اعتراضًا كبيرًا من الأندية بعدما توقفت عن التدريبات عقب نهاية بطولة الدوري، وتنقّل عدد كبير من اللاعبين بين الأندية، فيما ألغى اتحاد كرة القدم بطولة الكأس في الموسمين السابقين بسبب تفشي جائحة كورونا، وأعاد تنظيمها في الضفة الغربية الموسم الحالي، حيث ستنطلق بعد شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن اتحاد كرة القدم، قد ألغى بطولة الكأس في الموسمين السابقين بسبب تفشي جائحة كورونا، وأعاد تنظيمها في الضفة الغربية الموسم الحالي، حيث ستنطلق بعد شهر رمضان المبارك .

صفقات الأهلي

أبقى النادي الأهلي الفلسطينيّ على صفقاته الرابحة، وقرر تعزيز صفوف الفريق بعد عودته لدوري الدرجة الممتازة، حيث توصّل إلى اتفاق مع ثلاثة لاعبين للانضمام لصفوف الفريق في الموسم المقبل. وأتم الأهلي صفقة ضم الحارس إياد أبو دياب على سبيل الإعارة من الهلال، لتكون التجربة الثانية له مع الفريق، والمرة الخامسة التي سيلعب فيها الحارس أبو دياب خارج صفوف الهلال على سبيل الإعارة. وساهم أبو دياب في عودة الشاطئ للدوري الممتاز بالموسم الماضي، ليحقق أبو دياب إنجاز الصعود إلى الدوري الممتاز للمرة الثالثة في تاريخه، حيث صعد مع الهلال موسم 2012/2013 ومع الأهلي في موسم 2020/2021. ويذكر أن أبو دياب تلقت شباكه مع النادي الأهلي 9 أهداف فقط.

انضمام الحارس الكويفي

وتعاقد النادي الأهلي مع الحارس الشاب إبراهيم الكويفي قادمًا من نادي بيت حانون الأهلي، والذي قدم معه مستويات لافتة للأنظار في الموسم الماضي وساهم في تواجد الفريق في مربع المنافسة على بطاقتَي الصعود لكنه تراجعت نتائجه في الجولات الأخيرة التي أبعدت الفريق عن سباق المنافسة.

وعزّز الأهلي صفوفه بالتعاقد مع المدافع المخضرم إبراهيم النتيل الذي أنهى ارتباطه مع شباب رفح، خاصة وأنه لم يتمكن من المشاركة بشكل كافي بسبب الإصابة التي تعافى منها في نهاية الموسم. وعزّز الفريق العائد للدوري الممتاز صفوفه بضم سامي الداعور من الهلال ومحمد الحداد من الصداقة، إلى جانب تجديد عقد الكابتن حمادة شبير لمواصلة القيادة الفنية للفريق الذي قاده للصعود للدوري الممتاز مرة أخرى.

التفاح ينهي عقود لاعبيه



هذا، وأعلن سامي حسونة مدير الكرة بنادي التفاح أن مجلس الإدارة وافق على مغادرة ثمانية لاعبين صفوف نادي التفاح، المنافس في دوري الدرجة الثانية فرع غزة والشمال الذي هبط إليه، عقب نهاية الموسم الكروي الأخير 2022-2023. وانتهت عقود ثمانية لاعبين مع التفاح هم الهداف إسماعيل أبو دان, وفضل قنيطة, وحازم قفة, وهيثم أبو ظاهر, ومؤمن أبو عودة, وحازم ظهير, وعاصف الكتناني, وعبد الرحمن صلاح.وذكر حسونة أن الجهاز الفني من المتوقع أن يضم التفاح لاعبين جدد خلال الانتقالات الصيفية القادمة, بهدف الرجوع مجددا للدرجة الأولى, بعدما حلّ ثالثا في دوري الثانية بالموسم المنصرم.يشار إلى أن التفاح كان قبل موسمين في الدرجة الممتازة, لكنه هبط درجتين متتاليتين في موسمين على الترتيب, قبل وصوله إلى الدرجة الثانية، قبل الأخيرة.

العراوي في الشاطئ

وتواصل الأندية صفقاتها الرابحة، وتعاقد نادي خدمات الشاطئ مع اللاعب المخضرم فادي العراوي، لتعزيز صفوف الفريق في بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم، ليكون الصفقة الصيفية الخامسة لفريق البحرية، وقال نور أبو حسنين عضو مجلس إدارة النادي إنه تم التعاقد مع العراوي، لتعزيز مركز خط الدفاع، حيث يمتلك اللاعب خبرة واسعة، بعدما لعب في صفوف نادي غزة الرياضي 7 مواسم، كان فيها أحد أبرز لاعبيه، وتقلد شارة القيادة. يذكر أن الشاطئ يسعى لترتيب صفوف فريقه بعد العودة مُجدداً لمصاف أندية الدرجة الممتازة، وعدم تكرار الهبوط لدوري الدرجة الأولى، حيث تعاقد النادي في وقت سابق مع اللاعبين خميس حمودة، وسامح عويضة، وأسامة عيد، والحارس أحمد عفانة. من جهة ثانية، قرر نادي الشاطئ تجديد عقود ثلاثة لاعبين من الذين خاضوا غمار دوري الدرجة الأولى ليستمروا مع الفريق خلال منافسات دوري الدرجة الممتازة الموسم المقبل.

الغرباوي يعلن برنامج الإعداد

بدوره، أعلن المدير الفني لنادي شباب جباليا برنامج الإعداد للفريق في الدرجة الممتازة الذي سيبدأ تحضيراً لبطولة الدوري الممتاز في حال إلغاء بطولة كأس القطاع، وجاء اختياره خلفا للمدرب أحمد عبد الهادي الذي استقال من تدريب فريقه قبل نهاية بطولة الدوري الممتاز بثلاثة جولات.

يشار إلى أن الاستقرار على الغرباوي جاء مع ظهور الفريق ظهر بشكل جيد في مهمته المؤقتة بعد توليه زمام الأمور عقب استقالة عبد الهادي، حيث يحظى بثقة غالبية أعضاء شباب جباليا، وشغل منصب المدير العام للفريق منذ موسم 2012/2013 وعمل رفقة العديد من المدربين الذين تناوبوا على تدريب الفريق من بينهم نعيم سلامة وعماد هاشم وخالد أبو كويك وأحمد عبد الهادي. وكانت الإدارة فاضلت بين الغرباوي ونادر النجار المدير الفني السابق لخدمات النصيرات، لكن كفة الأول رجحت في ظل ما يملكه من خبرة ومعرفة بإمكانيات لاعبي الفريق.

المصدر: صحيفة القدس