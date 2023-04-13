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اكتشاف أثري مهم بمنطقة آثار سقارة في مصر

13 نيسان / أبريل 2023 10:24

اكتشاف أثري مهم بمنطقة آثار سقارة في مصر
اكتشاف أثري مهم بمنطقة آثار سقارة في مصر

نجحت بعثة أثرية إيطالية هولندية مشتركة تعمل بمنطقة آثار سقارة في مصر في الكشف عن مقبرة لشخص يدعى بانحسي من فترة حكم الرعامسة وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بالموقع في موسم حفائرها الحالي.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري في بيان،  امسالأربعاء، إن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن عدد من المقاصير، التي تعود لنفس الفترة الزمنية، مشيرا إلى أن هذه الاكتشافات تسهم في إلقاء الضوء على تطور جبانة سقارة في فترة الرعامسة كما تزيح الستار عن شخصيات جديدة لم تكن معروفة في المصادر التاريخية.

وعصر الرعامسة هو مصطلح يطلق على الحقبة الزمنية التي حكمت فيها الأسرتان التاسعة عشر والعشرون مصر القديمة وذلك اشتقاقا من حكام هاتين الأسرتين الذين حملوا اسم رمسيس.

وقال مدير منطقة آثار سقارة محمد يوسف إن المقبرة المكتشفة تتخذ شكل معبد قائم بذاته من حيث وجود مدخل، وساحة فناء داخلية تحتوي على قواعد أعمدة حجرية، وبئر تؤدي إلى غرف دفن تحت الأرض، و3 مقاصير بجوار بعضها البعض.وكالات

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