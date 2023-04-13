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حماس تدعو للمشاركة الحاشدة في فجر جمعة "الضفة درع القدس"

13 نيسان / أبريل 2023 10:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

دعت حركة حماس جماهير شعبنا في الداخل المحتل، والقدس وعموم الضفة الغربية المحتلة للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة فجر "الضفة درع القدس" ومواصلة الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك دفاعا عنه وحمايته من الاحتلال.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إنه يجب حشد كلّ الهمم والطاقات والعزائم في مواصلة الاعتكاف فيه، وتعزيز الحضور في باحاته، انتصاراً للقدس والأقصى، وإفشالاً لكل مخططات العدو الصهيوني وقطعان ومستوطنيه في تدنيسه واقتحامه وتقسيمه.

وحيّت جماهير شعبنا الفلسطيني المقاوم، وكلّ المرابطين والمعتكفين في بيت المقدس وأكنافه؛ الذين أظهروا حبّهم وتعلّقهم بالقدس والأقصى، خلال أيَّام وليالي هذا الشهر الفضيل، وكانوا جميعاً بحقّ الدرع الحامي وحائط الصدّ المنيع، نيابة عن الأمَّة قاطبة، في حمايتهما والذَّود عنهما.

وذكرت الحركة، أن المرابطين والمعتكفين أثبتوا للعالم بأسره أنَّ المسجد الأقصى المبارك كان وسيبقى إسلامياً خالصاً، ولن تكون للاحتلال أيّ شرعية أو سيادة مزعومة على شبر منه.

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