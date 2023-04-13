الإفطارات الجماعية بغزة .. عودة لرمضان أيام زمان

غزة - الرأي - فلسطين عبد الكريم

على أنغام المديح النبوي والابتهالات الدينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، انطلقت ثلة من الشبان المبادرين بهمة ونشاط كبيرين للتجهيز لأكبر "لمة" تجمع الأهالي، الصغير قبل الكبير اندفع لتلبية الدعوة التي جاءت تحت عنوان" فطورك عليك وضيافتك والفقرات الشيقة علينا".

ما بين تنسيق وترتيب للموائد وللمقاعد انشغل المتطوعون لتلك المبادرة، فيما كان آخرون يعدون أطباقاً من السلطة التي تلونت بأنواع الخضار، وتوزيع التمر على الصائمين، بينما انشغل آخر بإعداد خبز الصاج على النار، وهو يلوح بكلتا يديه بحركات دورانية تبرز إبداعاً ومهارة فائقة.

وفي قدر طعام كبير على النار، كان حساء الخضار المتنوعة يعلن جهوزيته للسكب في الأطباق، فيما توزعت الحلوى وسط فرحة كبيرة غمرت نفوس الأطفال الذين جاءوا للمشاركة مع ذويهم.

مشاركة فاعلة

ويقول رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري خلال حديثه لـ "الرأي": "إن الفعالية تجمع لشباب النصيرات المبادرون من المخيم أطلقوا عليها "اللمة النصراوية"، بمشاركة الوجهاء والمخاتير وبلدية النصيرات وقيادات العمل الوطني والإسلامي".

الشاب طلال العروقي، أحد المبادرين للإفطار الجماعي، أكد هو الآخر أن الفعالية تهدف إلى تجميع أهالي النصيرات على مائدة إفطار واحدة ضمن مبادرة "فطورك عليك وضيافتك والفقرات الشيقة علينا".

يوضح العروقي لـ "الرأي" أن الفعالية تضم العديد من الفقرات، مثل المديح النبوي والابتهالات الدينية والأدعية والكلمة الطيبة والفقرة الترفيهية، إضافة إلى سحب الجوائز والمسابقات وذلك خلال الإفطار الجماعي.

أطباق كثيرة من المطبخ الفلسطيني ضمتها المبادرة الشبابية التي جمعت أعداداً كبيرة من المواطنين، مثل وجبات الأرز واللحم، والمقلوبة الفلسطينية، والتايلندي وغيرها من الأكلات البيتية الأخرى.

تكية المخيم المتنقلة كانت حاضرة في المكان، وانشغل الشبان العاملون فيها بإعداد أطباق الأوزي، وتجهيز أطباق الحساء الغنية بالفيتامينات كافة، وخبز الصاج الغزاوي، فيما تزين جانب آخر من الإفطار الجماعي بصواني الحلويات المتنوعة، مثل الكنافة النابلسية والبقلاوة والكنافة العربية.

ويقول محمد أبو جحجوح وهو شيف بتكية أهل النصيرات خلال حديثه لـ "الرأي": "قررنا مشاركة أهالي مخيم النصيرات، وجهزنا للصائمين أكلة الأوزي" أرز ودجاج"، والاجتماع معهم، مقدماً الشكر لكل المبادرين والمشاركين في إنجاح هذا العمل العظيم".

وفي تعليقه على المبادرة، قال الدكتور نبيل الهور: "إن ما قام به الشباب المبادرون في مخيم النصيرات عمل اجتماعي عظيم ومن الطراز الأول، وستقتدي به مناطق أخرى في القطاع"، موضحاً أن مثل هذه النشاطات الاجتماعية الرائعة تعزز المحبة والألفة بين جميع مكونات المخيم.

إحياء عادات جميلة

وفي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اجتمع الآلاف من الشباب على موائد الافطار ضمن مبادرة مجتمعية أطلقوا عليها اسم “اللمة اللهوانية”، فيما تشجع المشاركين على إحضار وجباتهم، وتناول الإفطار في ساحة الملعب البلدي، في تجسيد حي وعملي لمعاني الترابط الأسري الاجتماعي والوحدة.

ويقول أبو قصي المصري وهو أحد منظمي المبادرة: "إن فكرة الإفطار الجماعي واللمات هي فكرة شبابية جاءت من منطلق إحياء عادات أجدادنا والتقاليد الجميلة"، مؤكداً أنه حتى في المناسبات السعيدة يكون هناك مثل هذا التكاتف.

ويشير المصري لـ "الرأي" إلى أن الفكرة إيجابية ولاقت تفاعلاً كبيراً من أهالي بيت لاهيا، بالإضافة إلى أن الوقت كان مناسباً، وخاصة أننا في شهر رمضان المبارك.

الشاب موسى سالم كتب على صفحته على صفحته على موقع الفيس بوك: "في سابقةٍ هي الأولى من نوعِها في بَلدي بَلدُ الحُب والفراولة، بلدُ الجسد الواحد والبيت الكبير، أُسرةً وَاحدة ومدينةً واعِدة، كان الإفطار اللهواني الجماعي بجهد شبابي من أبناء هذا البَلَد الطيبِ أصلُه".

وإثر هذه المبادرات الفاعلة، نادى العديد من النشطاء والإعلاميين بالعمل والتجهيز لإفطارات وتجمعات مشابهة في ساحة السرايا بغزة، حيث وجه الإعلامي أحمد سعيد دعوته للصحفيين والنشطاء والعائلات للإفطار الجماعي في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ولاقت دعوته تفاعلاً ًكبيراً من قبل المواطنين الذين أكدوا نيتهم تلبية الدعوة.

تعزيز قيم التكافل

وكانت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، قد نظمت بالتعاون مع مديرية أوقاف الشمال أمسية رمضانية تخللها إفطار جماعي شارك فيه 600 مواطن من المحافظة، بتمويل كريم من مؤسسة AK الخيرية.

وقال مرسي سلمان مدير أوقاف الشمال: "إن هذه المبادرة الإنسانية تهدف الى تعزيز قيم التكافل والتضامن في المجتمع الإسلامي، مشيداً بدور مؤسسة AK على رعايتها الكريمة في إنجاح الأمسية".

وتخلل الأمسية العديد من الفقرات المتنوعة التي أضفت المزيد من السرور على المشاركين، ومن بينها تلاوة القرآن الكريم، والأناشيد الدينية وتوزيع الهدايا وسحوبات الجوائز.