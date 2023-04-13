​برعاية الشباب والثقافة.."مركز وتين" ينظم إفطار رمضاني للأطفال الأيتام بخان يونس

خانيونس – بسام العطار- وكالة الرأي:

نظم مركز وتين الشبابي، حفلاً ترفيهياً وإفطاراً رمضانياً لعدد من الأطفال الأيتام وذويهم، وذلك ضمن المبادرة الشبابية "تطوع لترتقي"، التي ينفذها تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة والمركز الثقافي الماليزي ضمن مشروع المبادرات الشبابية لعام 2023.

وحضر الحفل، رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن، ورئيس بلدية خانيونس الدكتور علاء الدين البطة، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المركز، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية في محافظة خانيونس.

وتخلل الحفل عدة كلمات، إضافة إلى فقرات فنية وترفيهية، وتوزيع هدايا على الأطفال، إضافة إلى تقديم وجبات إفطار للمشاركين.

وعبر المشاركين عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة، متمنين استمرار هذه الفعاليات التي تسهم في دمج الأيتام في المجتمع.