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الاحتلال يقرر حجب 4 مواقع إلكترونية فلسطينية

13 نيسان / أبريل 2023 03:16

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية، اليوم الخميس، قرارًا بحجب أربعة مواقع إلكترونية فلسطينية بناءً على طلب من الشاباك، بزعم تحريضها على “الإرهاب”.

وادّعت القناة 14 العبرية، أن المواقع الإلكترونية المستهدفة تتبع حركة حماس، لكنها لم تذكر أسماء المواقع التي طالها الحجب.

وأشارت إلى أن الشاباك قدّم بالتعاون مع وحدة السايبر طلبًا للمحكمة بإغلاق المواقع؛ فاستجابت وأصدرت قرارًا بهذا الخصوص.

ونقلت القناة عن مصادر في الشاباك قولها إن: “أوامر الحجب وسيلة جديدة لمواجهة حملة التحريض الواسعة التي تديرها حماس عبر شبكة الإنترنت في فترة بالغة الحساسية”.

وزعمت القناة أن المواقع المستهدفة تتعاطف وتدعم أعمال المقاومة وتمجّد منفذيها، “وبالتالي فهي تشجّع الإرهاب”، على حد قولها.

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