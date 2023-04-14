وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة المعابر" تنشر كشفان جديدان للسفر عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة شاب بحادث سير بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مشعل يؤكد جهوزية شعبنا في معركة الدفاع عن الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة طفل بحادث سير في خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية لجنة المتابعة: الاحتلال يُحاصر كنيسة القيامة كما الأقصى والهدف واحد وكالة الرأي الفلسطينية الإبعاد والاعتقال.. سياسة الاحتلال الفاشلة لتفريغ الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية النائب زعارير يدعو لتلبية نداء فجر "الضفة درع القدس" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر حجب 4 مواقع إلكترونية فلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" بغزة تعلن صرف مساعدة نقدية لذوي شهداء 2014م وكالة الرأي الفلسطينية ​برعاية الشباب والثقافة.."مركز وتين" ينظم إفطار رمضاني للأطفال الأيتام بخان يونس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مشعل يؤكد جهوزية شعبنا في معركة الدفاع عن الأقصى

14 نيسان / أبريل 2023 12:21

رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل
رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل

عمان - وكالة الرأي :

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج خالد مشعل جهوزية شعبنا الفلسطيني في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس المحتلة، مشيدا ببطولة وصمود شعبنا في مواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني.

وقال مشعل في كلمة له خلال مهرجان جماهيري في مدينة الرصيفة الأردنية عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مساء الخميس: "إن القدس والضفة فاجأت الاحتلال بعمليات المقاومة البطولية"، مشيرا إلى أن الاحتلال قرر عدم اقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان، لأنه لا يريد أن تكون عنوان المعركة القدس والأقصى.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تسعى لتهويد الأقصى بهدوء، منعا لانتفاض الأمة، باتباع سياسة التدرج، والخداع في تهويد الأقصى، لافتا إلى أن تزامن الأعياد اليهودية مع شهر رمضان المبارك استدعى احتكاكا وتوترا، حيث سعى الاحتلال لحسم المعركة في القدس، وتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.

وأكد مشعل أن المقاومة في غزة كانت حاضرة، ويدها على الزناد، محذرا من مخطط صهيوني لاغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية، مشددا على أن الانفتاح في الجبهات في وجه نتنياهو وحكومته شكل لهم صدمة لم تكن بحسبانهم، حيث كانوا يتوقعون أنهم يعيشون لحظة عابرة يستطيعون فيها حسم المعركة في الأقصى.

ولفت إلى أن مخطط الاحتلال في فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى اصطدم بعقبة المقاومين والمرابطين والمعتكفين في الأقصى خاصة في العشر الأواخر من رمضان، الذي نعتبره عبادة ومقاومة وجهادا ومسؤولية وطنية.

وأكد مشعل أن مخطط الاحتلال فشل عندما انفجرت في وجهه كل الساحات، مشددا على أهمية أن نقاتل الصهاينة بجبهات مفتوحة ومتعددة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟