هنية: الضفة هي الخندق المتقدم لحماية المسجد الأقصى

غزة – وكالة الرأي :

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الضفة الغربية هي الخندق المتقدم لحماية المسجد الأقصى المبارك.

وأشار هنية الخميس خلال كلمة في "منبر القدس" الافتراضي بمناسبة يوم القدس العالمي، إلى أن المسجد الأقصى المبارك يقف شامخاً في وجه الصهاينة الذين يريدون تغيير الحقائق الدينية التاريخية

وأكد أن الضفة منتعشة بالمقاومة المباركة والشعب الفلسطيني في الداخل والخارج هو الخندق المتقدم في حماية القدس والأقصى المبارك.

وقال إن القدس لا زالت تحكي قصة الثبات والصمود في وجه المحتل، والضفة منتعشة بالمقاومة المباركة، وشعبنا يقف في الخندق المتقدم لحراسة القدس.

وأكد أن تصاعد العمل المقاوم على أرض فلسطين وخاصة في الضفة الغربية يأتي كامتداد للقاعدة الصلبة للمقاومة في غزة.

وأَضاف: "رأينا الفعل المقاوم من جنوب فلسطين إلى جنوب لبنان مرورا بالأغوار وعملية تل أبيب، كدليل على أن شعبنا لن يتخلى عن حراسة المسجد الأقصى".

وقال إن ما يشهده الكيان الصهيوني من مظاهر التصدع والنزاع والانقسام هو على طريق التفكك وتهتك البنى السياسية فيه وصولا إلى زواله عن أرضنا.

وأكد أن المقامة اليوم منتعشة وتصاعد أعمالها على الأرض خاصة في الضفة الغربية امتداداً للقاعدة الاستراتيجية التي تمثلها غزة