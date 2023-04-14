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وسط تشديدات من الاحتلال

الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالمسجد الأقصى

14 نيسان / أبريل 2023 11:05

th (7)
th (7)

أدى الآلاف من المواطنين،اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى، وذلك رغم التشديدات والقيود الإسرائيلية.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين عند باب حطة قبل أن تسمح لهم بالدخول للصلاة في المسجد الأقصى.

ويتوقع أن يؤدي نحو ربع مليون مصلٍ صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، حيث بدأ الآلاف يتوافدون من الضفة الغربية والداخل المحتل.

ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصرها في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، حيث تم الدفع بأكثر من 2300 شرطي، بحسب ما ذكر موقع واي نت العبري.

وتم رفع حالة الاستنفار في أوساط الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، والجبهة الشمالية، ونشر مزيد من بطاريات القبة الحديدية.

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