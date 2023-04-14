عشرات الالاف يتوافدون الى القدس لاداء الجمعة الاخيرة من رمضان

أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر في المسجد الأقصى، فيما بدأ مع ساعات الصباح الباكر عشرات الالاف بالتوافد الى القدس من مختلف انحاء فلسطين، باستثناء قطاع غزة المحاصر، لاداء صلاة الجمعة الاخيرة من رمضان، رغم اجراءات الاحتلال المشددة وحواجزه العسكرية المقامة على مداخل القدس وفي انحاء الضفة.

ويتوقع أن يؤدي نحو ربع مليون مصلٍ صلاة الجمعة الاخيرة من رمضان في المسجد الاقصى اليوم.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت على المصلين عند باب حطة الليلة الماضية محاولة منعهم من الدخول الى المسجد.

ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصرها في محيط المسجد الاقصى وعلى ابوابه وفي انحاء البلدة القديمة من القدس حيث دفعت بأكثر من 2300 شرطي وعنصر امن وفقا للاعلام العبري.