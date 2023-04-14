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حمادة يحيي المشاركين في صلاة الفجر العظيم بالمسجد الأقصى

14 نيسان / أبريل 2023 01:34

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حيا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة المعتكفين والمشاركين في حملة الفجر العظيم بالمسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أنهم الدرع الحامي والسيف الأمضى لإفشال مخططات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وقال حمادة :"إن شعبنا المجاهد سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن، وسيقطع على الاحتلال كل طريق لتدنيسه وإحكام السيطرة عليه"، مشددا على أن إرهاب الاحتلال واستعمال كل أساليب القمع لن يخيف شعبنا ولن يرده عن حماية أرضه والدفاع عن نفسه.

وأبرق الناطق باسم حماس بالتحية الخاصة للمرابطات والمعتكفات الباسلات، اللواتي لا يتوقفن عن المساهمة في حماية الأقصى على مدار الوقت، ويتحمّلن في سبيل ذلك كل ألوان الأذى والبطش من شرطة الاحتلال.

وعدّ حمادة اعتقال المرابطات وإبعادهنّ عن الأقصى وتهديدهنّ وقمعهنّ، تعبير عن حالة الجبن والفشل التي يُمنى بها العدو كل يوم أمام صلابة وعنفوان وتضحيات أبناء شعبنا برجاله ونسائه وشبابه وأطفاله.

وأكد حمادة أن العدو لن يهنأ في أرضنا، ولن تتوقف الثورة في وجهه إلا برحيله الكامل.

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