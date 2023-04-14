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250 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى

14 نيسان / أبريل 2023 03:12

صلاة-الجمعة-750x430
صلاة-الجمعة-750x430

أدى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان إن “قرابة 250 ألفاً أدو صلاة الجمعة الرابعة في باحات الأقصى رغم قيود وتضييقيات قوات الاحتلال الاسرائيلي”.

وأضافت أن الاحتلال شدد من قيوده في مدينة القدس المحتلة عقب صلاة الجمعة ونشر الآلاف من قواته في محيط المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة.

من جهته، أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن “المرابطون هم المعادلة الصعبة التي لا مجال لاختراق المسجد الأقصى من خلالهم”.

وكان الآلاف من المصلين توفدوا من مدينة القدس والضفة الغربية والداخل المحتل عام 1948، إلى المسجد الأقصى الليلة الماضية واعتكفوا بداخله استجابةً لدعوات فلسطينية لتكثيف التواجد في المسجد للتأكيد على إسلاميته، والوحدة بوجه مخططات التهويد الإسرائيلية والتقسيم الزماني والمكاني.

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