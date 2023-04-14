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باعتبارها مركزية الأمة

القوى الوطنية والإسلامية: يوم القدس إحياء للقضية الفلسطينية

14 نيسان / أبريل 2023 03:33

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أكدت القوى الوطنية والإسلامية أن يوم القدس العالمي تأكيد على مسئولية الأمة التاريخية والدينية عن أرض فلسطين، مبينةً أن الهدف الأساسي ليوم القدس العالمي هو إحياء القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة.

وأشادت القوى الوطنية والإسلامية بجهود محور المقاومة في الدفاع عن الأقصى، والتي ألجمت مخططات حكومة الاحتلال الفاشية.

وقالت القوى إن معركة القدس والمسجد الأقصى هي معركة كل فلسطين والأمتيْن العربية والإسلامية، مؤكدةً أن أي معركة قادمة ستحمل في طياتها الكثير من المفاجآت للعدو الصهيوني.

وشددت القوى الوطنية والإسلامية أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده يشكل رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً على ضرورة الوحدة الوطنية، وتوحيد الجهود الفلسطينية لمقاومة الاحتلال.

وأشارت إلى أن الفعل المقاوم الذي يسطره أبناء شعبنا مستمر في الدفاع عن المسجد الأقصى وصد العدوان، معاهدةً شعبنا على السير على درب المقاومة والجهاد حتى طرد المحتل من أرضنا.

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