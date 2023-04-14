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الفصائل الفلسطينية تنظم مسيرة حاشدة لإحياء يوم القدس العالمي

14 نيسان / أبريل 2023 04:54

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شارك الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني، وعناصر المقاومة وقيادة الفصائل في مسيرة حاشدة اليوم الجمعة، بمدينة غزة إحياء ليوم القدس العالمي.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وصورا للقدس وقبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك.

وأشادت الفصائل خلال المسيرة بدور محور المقاومة المتنامي في صد عدوان الاحتلال، مؤكده  في كلمة ألقاءها القيادي لؤي القريوتي، أن معركة القدس والمسجد الأقصى معركة كل فلسطين والأمتين العربية والإسلامية، وأن المقاومة الفلسطينية حاضرة والفعل المقاوم الذي يسطره شعبنا مستمر في الدفاع عن الأقصى ومواجهة العدو وانتهاكاته.

وأكدت الفصائل على ضرورة بناء البيت الداخلي الفلسطيني وتوحيد الجهود لتحقيق المصالحة المبنية على الشراكة الحقيقية والمتمسكة بالحقوق والثوابت وبالمقاومة نهجا وطريقا في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطيني والتي تتطلب منا جميعا مواجهة المشاريع الصهيونية وتهديدات حكومة المتطرفين.

وعاهدت الفصائل في كلمتها شعبنا الصادم والمرابط في كل أماكن تواجده أن تسير على درب المقاومة والجهاد حتى تحرير الأرض والإنسان وطرد المحتل الغاصب من أرضنا وإقامة الدولة الفلسطينية. وأبرقت بالتحية لأرواح الشهداء، والأسرى، وللجرحى، وللشعوب العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

 

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