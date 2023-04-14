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مسيرات كبيرة في عدة دول عربية وإسلامية نصرة للقدس

14 نيسان / أبريل 2023 05:20

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وكالات- الرأي:

انطلقت مسيرات كبيرة، اليوم الجمعة، في عدد من الدول العربية والاسلامية نصرة للقدس في يوم القدس العالمي.

وذكرت مصادر صحفية، أن مسيرات ضخمة انطلقت في أكثر من 80 دولة ومدينة حول العالم بمناسبة يوم القدس العالمي.

وشارك عشرات الآلاف في الجمهورية الإسلامية في إيران، منذ صباح اليوم الجمعة، بمسيرات حاشدة في "يوم القدس العالمي" جابت مختلف المدن في البلاد.

وفي سوريا انطلقت مسيرات في العديد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والعاصمة السورية دمشق دعما للقدس والمسجد الأقصى.

أما في اليمن فقد احتشد الآلاف في العاصمة اليمنية صنعاء وفاءً للقدس وفلسطين في يوم القدس العالمي الذي يصادف اليوم.

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