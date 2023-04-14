السنوار: محور القدس جاهز للدفاع عن الأقصى

غزة - وكالة الرأي:

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن محور القدس يعلن جهوزيته للدفاع عن القدس والأقصى، وذلك بعدما تخلت غالبية الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية عن واجبها في الدفاع عن القدس والأقصى.

وأضاف السنوار في كلمته خلال مهرجان "الضفة درع القدس" الذي نظم في غزة اليوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي:"نطمئن أمتنا بأننا قد قطعنا شوطا كبيرا على طريق جهوزية محور القدس لتحقيق وعد الآخرة".

ووجه السنوار رسالة إلى أهالي القدس، مؤكداً أن قيادة المقاومة ومحور القدس ستؤازرهم وتحميهم، وهي تتابع تفاصيل رباطهم وتراقب سلوك قوات الاحتلال ضدهم كما حدث في الأيام السابقة.

وشدد "على أهمية الرباط في الأقصى، داعياً كل الأهالي في الداخل المحتل والضفة والقرى والبلدات والمخيمات والمدن إلى الانضمام للمرابطة في الأقصى.

يوم القدس العالمي

وقال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إن يوم القدس العالمي يهدف إلى الحفاظ على القدس والأقصى في وجدان العالم وضمير الأمة، وتجديد العهد السنوي معهما.

وأشاد بمشاركة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مهرجان غزة لإحياء يوم القدس العالمي، مثمنا تجديد الرئيس رئيسي التزام إيران بدعم المقاومة الفلسطينية.

وأضاف السنوار أنه يقدر عاليًا الالتزام الذي جدده الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله تجاه فلسطين والمقدسات.

وأشار إلى أن المقاومة في غزة لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بدعم إيران وإسنادها الدائم.

ووصف السنوار مشاركة الجماهير الحاشدة في المدن العربية والعالمية والإسلامية في يوم القدس بأنها دليل دامغ على أن القدس والأقصى يتربعان في صميم قلوب الأمة، وهما القضية الجامعة الموحدة التي يمكن للأمة الالتفاف حولها.

الاستقرار في المنطقة

وأشار السنوار إلى أن أهم أهداف السائرين على درب تحرير القدس يجب أن يكون استقرار المنطقة وازدهارها والتئام شعوبها وتآلفهم، وأن الضرورة توجب على الدول العربية والإسلامية الوحدة والتصالح وإنهاء الخلافات بينها.

ودعا إلى عودة سوريا للجامعة العربية وترميم ما دمرته الحرب فيها.

وأكد السنوار أن الفلسطينيين يمثلون المادة اللاصقة التي يمكن أن توحد صفوف الأمة حول قضيتها الأولى.

وأضاف : "يوم القدس ليس مجرد مهرجانات واحتفالات وخطب تلقى، بل هو بات اليوم باروداً وأنفاقاً وصواريخَ وجنوداً وكتائبَ وعشاق شهادة يتبايعون على الموت، يجب أن تتحول أعوامنا جميعها إلى أيام للقدس نفديها بجهدنا وعرقنا وكل ما نملك.



الحرب الدينية الصهيونية

وتحدث السنوار عن الأحداث الأخيرة في القدس والتي شهدت اعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، وقال: العالم كله يرى الحرب الدينية التي يشنها شذاذ الآفاق على الأقصى على القدس والضفة، وإذا لم تكن كل هذه الاعتداءات حربا دينية، فما هي الحرب الدينية؟".

وأضاف السنوار: "الحرب الدينية الصهيونية ليست على الإسلام فقط، بل أيضا على المسيحية، فماذا يعني هدم المقابر المسيحية والهجمات على الكنائس، ومنع إخوتنا المسيحيين من الوصول إلى كنائسهم في مدينة القدس".

ونوه إلى أن الإدارة الأمريكية حاولت إقناع الاحتلال بضبط خطواته في المسجد الأقصى، لكنه لم يستجب وكرر اقتحام الأقصى.

وأشار السنوار إلى أن ردة فعل المقاومة في الضفة وغزة وجنوب لبنان كانت مثل صاعقة كهربائية بسيطة وجهت رسالة للاحتلال وفهمها كما لم يفهم كل رسائل الوسطاء.

وأكد أن القوى الفلسطينية في المقاومة ومحور القدس تعمل على الدفاع عن قدسهم وأقصاهم وشعبهم، وأنهم يدركون النوايا المبيتة للاحتلال لما بعد رمضان وستكون لهم بالمرصاد.

رسائل للزعماء

ووجه السنوار رسائل مهمة للزعماء العالميين والدول العربية والإسلامية ويهود العالم، بشأن التطورات الأخيرة في فلسطين.

وأعرب عن استنكاره لمعايير الزعماء العالميين المزدوجة وزيف ادعاءاتهم، مؤكداً أن هذه الحرب الدينية يجب أن تتوقف.

وأكد أن عبارات الاستنكار لم تعد كافية، وأنه يجب تغيير استراتيجياتهم وإنهاء التطبيع وإغلاق السفارات ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني.

وحث السنوار يهود العالم على رفض سلوك الحكومة الصهيونية ومقاطعتها وإجبارها على تغيير مسارها، وإلا ستطالهم تداعيات الحرب الدينية التي يشعلها غلاة المتطرفين المستوطنين.

وحذر السنوار من التلاعب بالقنبلة النووية المسماة الحرم القدسي والمسجد الأقصى؛ "إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا".