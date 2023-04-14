البيان الختامي ليوم القدس يحذر الاحتلال من أي حماقة ضد الأقصى

طهران - وكالات/وكالة الرأي:

أكد المشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي في طهران أن أي حماقة تجاه المسجد الأقصى سيدفع الصهاينة ثمنها باهظا، وإذا اندلعت حرب ستسرع من انهيار وتدمير الكيان العنصري الغاصب.

وأدان المشاركون في المسيرات الهجوم الوحشي على المعتكفين في المسجد الأقصى والذي أدى إلى استشهاد وجرح مجموعة من الصائمين في القبلة الأولى للمسلمين والضفة الغربية، معلنا دعم الرد الصاروخي الحازم من فصائل المقاومة وإيصال رسالة “وحدة الجبهات”، وقال محذرا: أي حماقة تجاه المسجد الأقصى سيدفع الصهاينة ثمنها باهظا، وإذا اندلعت حرب ستسرع من انهيار وتدمير الكيان العنصري الغاصب.

كما أدان البيان صمت وعدم اكتراث المحافل الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان تجاه الجرائم الوحشية التي يرتكبها الصهاينة، وطالب “الأمم المتحدة” بوقف عضوية وطرد الكيان الصهيوني الغاصب والعنصري وقاتل الأطفال من تلك المنظمة وغيرها من المحافل الدولية.

وأكد المشاركون انه وعلى مدى 44 عاما من تعيين يوم القدس من قبل الإمام الخميني الراحل وفي ظل التوجيهات القيمة لخلفه الصالح السيد علي الخامنئي فقد عملت الشعوب الاسلامية وأحرار العالم على تثبيت مبدأ تحرير القدس وانقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم من الاحتلال الصهيوني ، الأمر الذي أفشل استراتيجيات امريكا وحلفائها وسياساتها الشيطانية لايجاد الأمن للصهاينة على ارض فلسطين المحتلة، وبات الكيان الغاصب أمام تطورات جديدة لجبهة المقاومة وتصاعد الانتفاضة المقدسة الى الضفة الغربية وباقي الاراضي الفلسطينية.

واعتبر المشاركون في بيانهم أن هذه المسيرات تساهم في دحر العدو وتجسد وحدة وإرادة العالم الاسلامي في دعم فلسطين وتحرير القدس كما تساهم في دعم وتقوية الأمن الوطني الايراني.

وأضاف البيان: نحن أبناء الشعب الإيراني الغيور نعتبر أن وحدة وتلاحم العالم الإسلامي هما مفتاح النصر والغلبة علي الاستكبار العالمي ، وبحمد الله فإن جبهة المقاومة سلبت الإرادة من الصهاينة ووضعت حكومة نتنياهو الفاسدة على سكة الانهيار وبات كيان الاحتلال في حالة الزوال التدريجي.

و إنطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وأكثر من ألف مدينة وبلدة في أنحاء إيران تحت شعار ” فلسطين محور وحدة العالم الاسلامي، القدس على مشارف التحرير” وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من الجماهير احتفاء بيوم القدس العالمي .

وانطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وباقي المدن الإيرانية وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من الجماهير احتفاء بيوم القدس العالمي.

ورفع المشاركون في المسيرات أعلام فلسطين ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم الصهيونية .

وتحتفي إيران والدول الإسلامية ودول العالم الأخرى بهذا اليوم منذ إعلانه من الإمام الخميني الراحل عام 1979 حيث دعا إلى إعلان آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوما عالميا للقدس.