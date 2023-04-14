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إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

14 نيسان / أبريل 2023 10:12

إصابات في الضفة الغربية
إصابات في الضفة الغربية

الضفة الغربية المحتلة - وكالة الرأي:

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة الرابعة من شهر رمضان، بعدة مناطق بالضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 58 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وجبل صبيح بنابلس.

ففي نابلس، أفادت طواقم الهلال الأحمر بإصابة 14 فلسطينياً بالاختناق خلال مواجهات بلدة بيتا، عقب أداء صلاة الجمعة على مشارف جبل صبيح وانطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان ورافضة لإقامة بؤرة "إيفتار" الاستيطانية.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، تخللها إطلاق الاحتلال قنابل الغاز تجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، واستهدفت خلالها الطواقم الصحفية والإسعاف.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة 43 فلسطينياً بالاختناق عقب استنشاق الغاز في بلدة بيت دجن وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات المندلعة في البلدة.

وطالت المواجهات قرية قريوت جنوب نابلس، عقب اقتحام المستوطنين للمنطقة الغربية من البلدة بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المواطنين.

وفي قلقيلية، أصيب مواطنون بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

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