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"شعبنا حصننا".. مقاومو جنين: سنبقى شوكة في حلق الاحتلال

15 نيسان / أبريل 2023 02:18

مقاومون في مخيم جنين
مقاومون في مخيم جنين

جنين - وكالة الرأي:

توعدت فصائل المقاومة في جنين، مساء اليوم الجمعة، بمواصلة توجيه ضرباتها صوب قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول كسر الحالة الثورية في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال حفل تأبين عدد من شهداء جنين، بمشاركة عناصر المقاومة من كتائب القسام وسرايا القدس.

وقالت "كتيبة جنين" إنه يجب على الاحتلال أن يبقى في حالة ذعر ورعب، مضيفة: "نحن أولياء الدم ومهمتنا القصاص، فنحن نحدد الآلية المناسبة لتنفيذ وعدنا".

وشددت فصائل المقاومة على أن الاحتلال واهم في محاولته كسر الحالة النضالية والثورية، مؤكدةً أن مخيم جنين سيبقى شوكة في حلق الاحتلال.

ووعدت الشعب الفلسطيني بمواصلة نهج المقاومة وطريق الشهداء، مضيفة: "أنتم الحصن الحصين والسد المتين، التي تحطمت وستتحطم عليه كل مكائد الاحتلال".

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