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أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم السبت

15 نيسان / أبريل 2023 09:48

اسعار العملات
اسعار العملات

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل ، اليوم السبت الموافق 15 نيسان (أبريل) 2023 في الأسواق الفلسطينية على النحو الآتي:
الدولار الأمريكي: 3.66 شيكل
اليورو الأوروبي: 4.05 شيكل
الدينار الأردني: 5.15 شيكل
الجنيه المصري: 0.12 شيكل

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