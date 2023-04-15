جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل ، اليوم السبت الموافق 15 نيسان (أبريل) 2023 في الأسواق الفلسطينية على النحو الآتي:

الدولار الأمريكي: 3.66 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.05 شيكل

الدينار الأردني: 5.15 شيكل

الجنيه المصري: 0.12 شيكل