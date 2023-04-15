جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل ، اليوم السبت الموافق 15 نيسان (أبريل) 2023 في الأسواق الفلسطينية على النحو الآتي:
الدولار الأمريكي: 3.66 شيكل
اليورو الأوروبي: 4.05 شيكل
الدينار الأردني: 5.15 شيكل
الجنيه المصري: 0.12 شيكل
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15 نيسان / أبريل 2023 09:48
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل ، اليوم السبت الموافق 15 نيسان (أبريل) 2023 في الأسواق الفلسطينية على النحو الآتي:
الدولار الأمريكي: 3.66 شيكل
اليورو الأوروبي: 4.05 شيكل
الدينار الأردني: 5.15 شيكل
الجنيه المصري: 0.12 شيكل