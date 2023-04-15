الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

غزة – وكالة الرأي :

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، دافئا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئا نسبيا، ولطيفا، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم غدٍ الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام، دافئا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، حارا نسبيا الى حار، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.