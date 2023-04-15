باريس سان جيرمان يتحدى لانس فى قمة الدورى الفرنسى.. الليلة

يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره لانس فى قمة قوية بالتاسعة مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023.

ويخوض باريس سان جيرمان هذه المباراة وهو متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 69 نقطة،بينما يحتل لانس المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وهو ما يجعل مباراة اليوم في غاية القوة والصعوبة.



ويسعى باريس سان جيرمان بقيادة مدربه كريستوفر جالتييه إلى تلافي أي أخطاء أمام لانس الذي يقدم مستويات قياسية للغاية هذا الموسم، حيث يطمح فريق العاصمة خلال مباراة الليلة إلى مواصلة السير قدمًا لتحقيق لقب الدوري الفرنسي الذي بات معتادًا في السنوات الأخيرة.



في حين، يسعى لانس بقيادة المدرب الفرنسي فرانك هايس إلى الفوزوالوصول إلى النقطة رقم 66 وتضييق الفارق إلى 3 نقاط مع البي إس جي على صدارة الدوري الفرنسي، خصوصا أنه يخطط لكتابة التاريخ بخطف اللقب في الموسم الحالي.

كان فريق باريس سان جيرمان حقق فوزا هاما على نظيره نيس بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز ريفييرا"، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الفرنسي، وجاء الهدف الاول عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل سيرجيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 76.

ويتصدر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي حاليا قائمة أكبر عدد من الأهداف في أوروبا (702)، ليتجاوز رصيد كريستيانو رونالدو الذي سجل 701 هدفا في مسيرته بأوروبا.

ونجح ميسي في تجاوز كريستيانو رونالدو بـ 108 مباريات أقل، بعد أن سجل أهدافه في 841 مباراة، فيما سجل رونالدو أهدافه في 949 مباراة، ليصبح الأرجنتيني الهداف التاريخي لأندية الدوريات الخمس الكبرى.

وأكد كريستوف جالتييه مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أنه مصدوم بشدة من الاتهامات التي لاحقته مؤخرا بالعنصرية ضد اللاعبين المسلمين وأصحاب البشرة السمراء، عندما كان مدربا لفريق نيس قبل تولي مسئولة الفريق الباريسي.

وقال جالتييه خلال المؤتمر الصحفي لمباراة لانس: " أنا مصدوم من الاتهامات أنا أثق في العدالة في بلدي، أخر الأيام كانت صعبة، الاستعدادات لهذه المباراة أتاحت لي بالتركيز على أمر آخر".

أضاف:" نشأت في بيئة مختلطة وفي قيم المشاركة واحترام الآخرين، بغض النظر عن أصلهم أو لونهم أو خلفيتهم، كل حياتي كرجل وكلاعب كرة قدم تمليها الاهتمام بالمشاركة والعيش بشكل جيد مع الآخرين، لا يمكنني قبول تلطيخ اسمي واسم عائلتي بهذه الطريقة".

تابع: " تلقيت رسائل دعم كثيرة سواءً في العلن او في الخفاء، أنا لا أقدر الا أن اكون راضي بفتح تحقيق في هذا الملف، أنا علمت بذالك هذا الصباح، ومن أجل أن أجعل القضاء أن يعمل بهدوء لن أدلي بأي تصريح إضافي".

وكشف الصحفي الفرنسي رومان مولينا عن بريد الكتروني أرسله جوليان فورنييه مدير كرة القدم في نيس، إلى إدارة النادي ويرجع البريد الإلكتروني إلى عام 2021 وقتما كان جالتييه مديرًا فنيًا لفريق نيس وشهد البريد الإلكتروني اتهامات صريحة لـ جالتييه ونجله بالعنصرية تجاه اللاعبين السود والمسلمين.

ووفقًا للبريد، فقد أخبر جالتييه نظيره فورنييه أن الفريق لا يمكن أن يضم هذا العدد الكبير من السود والمسلمين.

جاليتيه متهم كذلك برفض السماح للاعبين المسلمين بالاحتفال بشهر رمضان واستخدام حق النقض ضد انتقال لاعب على أساس ديانته.