مهدي يعدد أسباب ضياع الدوري من الشجاعية في المواسم الأخيرة

كشف خيري مهدي مدافع اتحاد الشجاعية، عن الأسباب الحقيقية لعدم تتويج فريقه ببطولة الدوري الممتاز خلال المواسم الثلاث الأخيرة.

وقال مهدي في حديثه لقناة أمواج الرياضية، إن غياب التحضير الجيد للموسم الأول، والبداية الغير موفقة للموسم، تقف وراء عدم تحقيق البطولة، بالرغم من تدارك الموقف في الدور الثاني للمسابقة.

وواصل مهدي، بدأنا بشكل جيد في الموسم الثاني، لكن الاحتفال المبكر للجماهير بالبطولة وغرور بعض اللاعبين، أفقدنا التركيز في الأمتار الأخيرة، بالإضافة لغياب المساندة الحقيقية من مجلس إدارة الشجاعية.

وأكمل مهدي، لم نحقق البطولة في الموسم الأخير، لأسباب عديدة أهمها، عدم وجود دكة بدلاء قوية، وتعرض بعض اللاعبين المهمين للإصابة، وفقدان النقاط أمام فرق أقل من الناحية الفنية بالرغم من انتزاعها من فرق أكثر قوة.

وأضاف مهدي، غياب شخصية البطل لنادي اتحاد الشجاعية، تعد من الأسباب الهامة التي أفقدت الفريق المنافسة في الأسابيع الأخيرة في العديد من البطولات.

ولم يحسم مهدي موقفه من التجديد للشجاعية، أو التوقيع لفريق أخر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.