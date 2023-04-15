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كيفية إنشاء "مجلدات" في Gmail.. اعرف الخطوات

15 نيسان / أبريل 2023 10:13

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تتيح القدرة على إنشاء مجلد في Gmail ،  للمستخدمين تصنيف وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني، وهي مفيدة لأولئك الذين يبحثون عن طريقة للخروج من أغلال البريد الوارد المزدحمة يمكنهم التفكير في استخدام ميزة Labels للحفاظ على صندوق الوارد الخاص بهم منظمًا.
ويمكن إنشاء Labels لأغراض متعددة مثل المشاريع أو العملاء أو الموضوعات، ويمكن العثور عليها بسهولة عن طريق تصفية البريد الوارد لإظهار رسائل البريد الإلكتروني التي تحمل تصنيفًا محددًا فقط. يمكن للمستخدمين أيضًا تفضيل استخدام الألوان على Labels لجعل البريد الوارد يبدو جميلًا ويسهل تحديد موقع رسائل البريد الإلكتروني.

أين يمكن استخدام Labels؟

تعتبر تصنيفات Gmail مثل العلامات التي يمكن استخدامها لكل بريد إلكتروني مرسل أو مستلم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا إضافتها إلى المسودات أيضًا.
يمكن استخدام Labels من أجل:
- تتبع حالة مهام الأشخاص.
- تنظيم البريد الإلكتروني عن طريق تضمين التصنيفات مثل المجلدات الفرعية.
- تحديد البريد الإلكتروني الذي يحتاج إلى متابعة.
- تحديد رسائل البريد الإلكتروني التي يمكن قراءتها لاحقًا.
 

إليك كيفية إنشاء تصنيف على Gmail:

1. افتح Gmail على الكمبيوتر المحمول / الكمبيوتر الشخصي.
2. على الجانب الأيسر من الشاشة ، قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق المزيد.
3. الآن ، انقر فوق إنشاء تصنيف جديد.
4. اسم التسمية الخاصة بك.
5. انقر فوق إنشاء.

لتصنيف الرسائل في بريدك الوارد ، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح Gmail على الكمبيوتر المحمول / الكمبيوتر الشخصي
2. حدد الرسائل.
3. انقر فوق Labels في الجزء العلوي.
4. الآن ، حدد تسمية ، أو قم بإنشاء واحدة جديدة.
 
 
 

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