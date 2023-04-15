وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاتان و48 إصابة في 98 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد سلسلة من الدورات للعاملين فيها وكالة الرأي الفلسطينية 6337 مغادراً و3652 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية اجتماع جدة يؤكد مركزية القضية الفلسطينية واحترام الوضع القائم بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2509) السبت 15/4/2023 وكالة الرأي الفلسطينية الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ70 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية شمال شرق القدس وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يطرح ميزة Device Verification وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إنشاء "مجلدات" في Gmail.. اعرف الخطوات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعرقل دخول المسيحيين إلى القدس للاحتفال بـ"سبت النور"

15 نيسان / أبريل 2023 01:09

عرقلة دخول المسيحيين إلى القدس
عرقلة دخول المسيحيين إلى القدس

القدس المحتلةوكالة الرأي :

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إجراءات دخول المسيحيين إلى البلدة القديمة في مدينة القدس، للاحتفال بسبت النور، الذي يسبق عيد الفصح المجيد.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على أبواب البلدة القديمة، ومنعت المسيحيين من الدخول إلا بأعداد قليلة، ومن معهم تصاريح دخول للبلدة القديمة.

وفي وقت لاحق، اعتدت قوات الاحتلال على المسيحيين المحتفلين بسبت النور في البلدة القديمة، وحالت دون دخول العشرات إلى كنيسة القيامة.

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت قبل أيام فرض قيود مشددة على احتفالات المسيحيين في مدينة القدس المحتلة بيوم "سبت النور"، عبر نصب الحواجز العسكرية في البلدة القديمة ومحيط كنيسة القيامة، وتقليص عدد المسيحيين المشاركين، حيث أبلغت للعام الثاني قادة الكنائس أنها ستقيد الوصول إلى الكنيسة، وقلصت عدد الحضور إلى 1800 شخص، بما في ذلك رجال الدين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟