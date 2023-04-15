فتح: تحرير الأسرى أولوية لدى الحركة وقيادتها

الضفة المحتلة- الرأي:

قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، إنّ قضيّة تحرير الأسرى والأسيرات في معتقلات الاحتلال، هي أولويّة لا تتقدمها أولويّة أخرى لدى الحركة وقيادتها، وهو الموقف الذي عبّر عنه الرئيس محمود عبّاس، برفضه المساومة على حقوق ذوي الشهداء والأسرى.

وأضافت "فتح" في بيان لها: "إن هذا اليوم يأتي بعد انتصار أسرانا في معركتهم ضد الاحتلال وقوانينه الفاشيّة؛ عبر تلاحمهم في صراع الإرادات مع الاحتلال الذي يمارس أعتى أساليب الإرهاب والقمع، المتمثلة؛ بالاغتيال الطبيّ للأسرى المرضى، وإجراءات العزل والتنقل، والحرمان من الزيارات وتواصل الأسرى مع ذويهم، في انتهاك لكافة القوانين والاتفاقات ذات الصلة، ومنها؛ اتفاقية جنيف الرابعة".

ووجهت حركة "فتح"، التحيّة إلى الأسرى والأسيرات في معتقلات الاحتلال، مضيفة أنّ يوم الأسير الفلسطينيّ؛ هو تخليد لذكرى أسر الأسير الأوّل في الثورة الفلسطينيّة المعاصرة المناضل الراحل محمود بكر حجازي.