الجهاد تُدين جريمة الاحتلال بالاعتداء على المسيحيين

غزة- الراي:

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جريمة الاحتلال "الإسرائيلي" الوحشية والاعتداء والمنع بحق المواطنين المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة والبلدة القديمة في القدس للاحتفال بـ"سبت النور"، اليوم السبت 15/4/2023.

وأكد المتحدث الإعلامي باسـم حـركـة الجهـاد الإسلامي في فلسطين - الضفة المحتلة طارق عز الدين، تعقيباً على اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين المسيحيين في القدس المحتلة في يوم "سبت النور"، أن هذا العدوان هو استمرار لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.

وشدد، على أن هذه الممارسات الصهيونية انتهاك لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية واعتداء على حقوق المواطنين في ممارسة الشعائر الدينية، واستمرار لحملة التضييق والعنصرية التي تستهدف المسيحيين في أرضنا المحتلة.

وأهاب عزالدين، بجماهير شعبنا إلى التصدي لهذا العدوان، ووقف الإجراءات القمعية للمواطنين في أداء وممارسة شعائرهم الدينية، وندعو المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم في الوقوف وصد الانتهاكات المستمرة بحق المقدسات.