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النونو يدين ممارسات الاحتلال بحق المصلين المسيحيين بالقدس

15 نيسان / أبريل 2023 04:32

الاعتداء على المصلين المسيحيين في مدينة القدس
الاعتداء على المصلين المسيحيين في مدينة القدس

الدوحة - وكالة الرأي:

أدان طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ممارسات الاحتلال بحق المصلين المسيحيين في مدينة القدس والاعتداء عليهم وإعاقة وصولهم لحضور مراسم سبت النور لدى الطوائف الشرقية.

وقال النونو مساء السبت: "إن الاحتلال يواصل سياسته الممنهجة بالاعتداءات المستمرة على الأماكن الدينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتوتير الأجواء في هذه الأيام المباركة، واستهداف المصلين المسيحيين والمسلمين على حد سواء في سعي لتهويد المدينة والسيطرة على مقدساتها وتغيير طابعها التاريخي".

ودعا العالم الحر للتدخل من أجل كبح جماح المحتلين، وتأمين حرية العبادة لأبناء شعبنا في القدس.

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