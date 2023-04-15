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إصابة شاب جراء اعتداء المستوطنين عليه في بيت لحم

15 نيسان / أبريل 2023 05:17

الضفة المحتلة- الرأي:

أصيب شاب جراء اعتداء مستوطنون على مركبته في بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، إصابة شاب من حلحول جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين على مركبته قرب بلدة نحالين.

وأشارت إلى أن المستوطنين المعتدين حطموا أجزاء واسعة من مركبته.

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